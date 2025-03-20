إدارة ترامب توقف طالبا جامعيا مناصرا للفلسطينيين وتسعى لترحيله

وطن: اعتقلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبا هنديا يدرس بجامعة جورج تاون في واشنطن الأربعاء بهدف ترحيله بعد أن اعتبرته يشكل ضررا على السياسة الخارجية الأمريكية، حسبما قال محاميه.

في هذا الشأن، نقلت فوكس نيوز عن بيان لوزارة الأمن الداخلي بأن الأخيرة اتهمت بدر خان سوري بأنه على صلة مع حركة (حماس)، وقالت إنه نشر دعاية تدعم الحركة وتعادي السامية على منصات التواصل.

ولم يقدم البيان الموجه للقناة الأمريكية، الذي أعاد نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر نشره، أي دليل. وجاء فيه أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر أن أنشطة سوري "تجعله يستحق الترحيل".

ويقيم سوري في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية ومتزوج من مواطنة أمريكية.

وقال محاميه إنه محتجز حاليا بولاية لويزيانا بانتظار موعد لعرضه على محكمة الهجرة.

وألقت السلطات الاتحادية القبض عليه من أمام منزله في فرجينيا مساء الاثنين.

جاءت هذه القضية في وقت يسعى ترامب لترحيل الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين بعد الحرب التي أطلقتها إسرائيل على غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأثارت إجراءات ترامب احتجاجات من الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية والمهاجرين التي اتهمت إدارته باستهداف المعارضين السياسيين بشكل غير عادل.

وقال متحدث باسم جامعة جورج تاون إن الجامعة لم تتلق سببا لاحتجاز سوري، كما أنها لا تعلم أن سوري شارك في أي نشاط غير قانوني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت إدارة ترامب الطالب بجامعة كولومبيا محمود خليل وتسعى إلى ترحيله بسبب مشاركته في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين. ويطعن خليل على احتجازه أمام القضاء.

ويتهم ترامب المتظاهرين المناصرين للفلسطينيين بأنهم معادون للسامية.

في المقابل، يقول المدافعون عن حقوق الفلسطينيين، ومن بينهم جماعات يهودية، إن معارضيهم يخلطون خطأً بين انتقادهم للهجوم الإسرائيلي على غزة ودعمهم لحقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية.