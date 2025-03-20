قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطنا في بيت لحم والخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، 14 مواطنا، واحتجزت العشرات في قرية حوسان ومخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم.

وأعتقلت قوات الاحتلال ايال رزق عرفة (٢٧ عاما)، وآدم ايمن مزهر (١٩ عاما)، من مخيم الدهيشة جنوبا،ب عد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في حوسان كلا من: محمود رامي شوشة، وعبد بدر شوشة، زوكي تيسير زعول، ومحمد رؤوف أبو يابس، ومحمد داوود شوشة، وقطز احمد سباتين، ومحمد غالب حمامرة، ويوسف إسماعيل زعول، وعبد الرحمن محمد سباتين، واحمد تيسير زعول، وأحمد رائد زعول، وحارث علي شوشة، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قرية حوسان وداهمت منازل المواطنين واحتجزت أكثر من 20 مواطنا، وأخضعهم لتحقيق قاس وسط البرد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، خمسة مواطنين من محافظة الخليل، حيث داهمت قوات الاحتلال بآلياتها العسكرية مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: سميح قفيشة، واسلام دعيس، وفتحي دكيدك.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت ضاحية سنجر ببلدة دورا جنوب غرب الخليل واعتقلت الشاب حاتم ناجي عمرو، كما اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت الشاب محمد دعدرة، وذلك عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.