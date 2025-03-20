جنين وطولكرم تحت العدوان .. الاحتلال يواصل تهجير المواطنين القسري ويوسع عمليات هدم وحرق المنازل

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ59 على التوالي، وصعدت من عمليات التهجير القسري للمواطنين، بعد إجبارهم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.

وأخطرت قوات الاحتلال يوم أمس بهدم قرابة 66 منزلا في حارات الحواشين والألوب، ومسجد عزام، وجورة الذهب، وحارة السمران، بحجة توسيع الشوارع، وشق طرقا جديدة في المخيم، لدخول آلياتها العسكرية.

وأحرقت قوات الاحتلال الليلة الماضية عددا من المنازل في محيط ديوان السعدي داخل المخيم، وتستمر في اغلاق الشارع المؤدي الى مستشفى جنين الحكومي من جهة مدخل مخيم جنين، بالسواتر الترابية.

ومنذ بدء العدوان، اعتقلت تلك القوات قرابة 227 مواطنا من محافظة جنين، فيما أجرت تحقيقات ميدانية لعشرات المواطنين.

وبحسب بلدية جنين، فإن الاحتلال جرف 100% من شوارع مخيم جنين وقرابة 80% من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم، فيما شهد اقتصاد مدينة جنين تراجعاً كبيراً وازدادت نسبة الفقر بين سكانها.

وخلّف عدوان الاحتلال حتى اللحظة، 34 شهيدا، وعشرات الإصابات، والمعتقلين.

كما يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 53 على التوالي، بينما يدخل يومه الـــ40 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد مستمر وعمليات اقتحام وهدم للمنازل وتدمير للبنية التحتية.

وواصلت جرافات الاحتلال عمليات الهدم لعدد من المنازل في حي المنشية في مخيم نور شمس، حيث أوضحت لجنة الخدمات الشعبية في المخيم أن الاحتلال دمر 66 منزلا منذ بدء العدوان عليه، فيما أكدت مصادر محلية أن 6 مبان سكنية تضم عشرات الشقق تم هدمها يوم أمس.

وتعود ملكية المنازل لعائلات: شهاب، والعلاجمة، والسعايدة، وأبو شعلة، وأبو عابد، والسايس، والغنام، ومشارقة، والشيخ يوسف، والدبور.

وأكد شهود عيان أن المخيم يتعرض لعمليات تجريف وهدم يومية تستهدف المنازل والبنية التحتية، مما أدى إلى تدمير معالمه بالكامل وتهجير سكانه قسرا، في محاولة لطمس هويته وتغيير جغرافيته.

وفي سياق متصل، شهد مخيم نور شمس مداهمات وتفتيش للمنازل تحديدا في حارات جبلي والنصر والصالحين، وحولت قوات الاحتلال منزل لعائلة أبو دية إلى ثكنة عسكرية في منطقة جبل النصر، ضمن ممارسات متكررة تهدف إلى فرض مزيد من السيطرة على المنطقة.

أما في مخيم طولكرم، أطلقت قوات الاحتلال الليلة الماضية القنابل الضوئية فوق حارة أبو الفول، فينا انتشرت آليات الاحتلال العسكرية في حاراته ومحيط المنازل وسط تخريب وتدمير لكل ما يقع أمامها، في حين تمركزت فرق المشاة على مدخل المخيم الشمالي الذي أغلقته جرافات الاحتلال بالركام والسواتر الترابية، في الوقت الذي يداهم جنود الاحتلال المنازل والمحالات التجارية والمؤسسات وسط تخريب وسرقة مقتنياتها.

كما شهدت حارتي الحدايدة والمطار حركة نزوح قسري واسعة للمواطنين إلى جانب حارات قاقون وأبو الفول ومربعة حنون، بينما اقتحمت قوات الاحتلال المنازل في حارة الربايعة وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها وأخضعت سكانها للاستجواب، في الوقت الذي أصبح المخيم شبه فارغا من سكانها، بعد نزوح لأكثر من 12 ألف لاجئ منه.

وفي موازاة ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من الآليات العسكرية باتجاه المدينة ومخيميها وضواحيها، في الوقت الذي نشرت فرق المشاة في الشوارع الرئيسية في ظل التضييق على المواطنين وتقييد حركة المركبات، وسط إطلاقها للقنابل الصوتية لترويع المواطنين.

في الوقت ذاته، تواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على عدة منازل في شارع نابلس تحديدا في المنطقة الملاصقة لمخيم طولكرم، حيث تتمركز آلياتها وجرافاتها في محيطها، وسط اجراءات مشددة تحد من حركة المركبات والمواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم المواطن بشير محمود عوفي، بعد مداهمتها للاسكان في ضاحية اكتابا شرق المدينة.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد المستمر لقوات الاحتلال في مدينة طولكرم ومخيميها، والذي أسفر عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 24 آلف شخص من مخيمي طولكرم ونور شمس.

كما ألحق العدوان دمارا شاملا طال البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات، والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة، إضافة إلى إغلاق مداخل المخيمين وأزقتهما بالسواتر الترابية.

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