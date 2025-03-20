شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا وذلك يوم الخميس الموافق 20/3/2025 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

أجزاء من منطقة الطيبة وتشمل: مزرعة عواد والمجاورين، مؤسسة دواجن رام الله التجارية والمجاورين، شركة المزرعة الشرقية للباطون الجاهز والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.