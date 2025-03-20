بعد أكثر من 48 ساعة على تجدد العدوان .. أكثر من ألف شهيد ومصاب والاحتلال يشرع بعملية بريّة "محدودة"

وطن: استشهد وأُصيب أكثر من ألف شخص منذ الثلاثاء، في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية فجر الخميس ان 71 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم في شمال وجنوب قطاع غزة.

وكان 24 مواطنا قد استشهدوا وأصيب آخرون، مساء الاربعاء، جراء قصفٍ نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف بيت عزاء في حي السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن عدد الشهداء وصل ل 24 شهيدا واصيب 30 اخرين وس

وواصل الطيران الحربيّ للاحتلال، الأربعاء، بشنّ غارات مكثّفة على مناطق مختلفة من القطاع، في اليوم الثاني من استئناف الاحتلال العدوان على قطاع غزة، فيما شرع الاحتلال بـ"عملية برية محدودة" لخلق منطقة عازلة بين شمالي القطاع وجنوبه وسيطر على "مفرق الشهداء" في منطقة وادي غزة، او ما يطبق عليه الاحتلال "محور نتساريم".

وفي المقابل، حمّلت حماس، الاحتلال وقيادته، "المسؤولية الكاملة عن تداعيات التوغّل البري وسط قطاع غزة، في خرق خطير لاتفاق وقف النار ".

وأغلق جيش الاحتلال شارع "صلاح الدين" في منطقة المحور، جنوب مدينة غزة، ومنع تحرك الغزيين باتجاه الشمال، فيما بقيت الحركة جنوبًا مفتوحة، معلنا تعزيز انتشاره قواته في غزة وسيطر على محور "مفرق الشهداء" لفصل شمالي القطاع عن جنوبه.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه "خلال الساعات الأخيرة، بدأت قوات الجيش تنفيذ عمليات برية مركزة في وسط وجنوب قطاع غزة، بهدف توسيع نطاق الأمن وإنشاء فصل جزئي بين شمال القطاع وجنوبه"، مضيفا أنه "في إطار هذه العمليات، سيطرت القوات وأعادت توسيع سيطرتها حتى وسط محور نيتساريم"، وتابع أنه بالتزامن مع ذلك "تقرر تمركز قوات لواء غولاني في المنطقة الجنوبية، لتكون في حالة جاهزية للعمل داخل القطاع".