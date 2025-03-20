القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي

رام الله- وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ القوة الصاروخية لديها عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 ، مؤكدة ان العملية حققت هدفها بنجاح .

وقالت القوات المسلحة في بيان "لليوم الخامس على التوالي تواصل قواتنا المسلحة بعون الله تعالى التصدي الفاعل والمسؤول للعدوان الأمريكي على يمن الإيمان والحكمة والذي استهدف خلال الساعات الماضية المنشآت والأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وفي عدد من المحافظات الأخرى".

واضافت "نتيجة لذلك صعدت القوات المسلحة من عمليات استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر منها حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها وقد تم تنفيذ هذه العملية من قبل القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله."

وزعم جيش الاحتلال أنه اعترض فجر الخميس صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في منشور على إكس إن "سلاح الجو اعترض قبل قليل الصاروخ الذي أطلق من اليمن فبل اختراقه الأجواء ".

وذكرت الجبهة الداخلية في بيان أن صافرات الإنذار دوت في مناطق تل أبيب والقدس بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 13 شخصا أثناء التوجه للملاجئ عقب تفعيل صافرات الإنذار بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وخلافا لبيان الجيش، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم اعتراض الصاروخ اليمني بعد اختراقه الحدود، وإن طائرة كانت قادمة من لندن وفي طريقها إلى الهبوط بالمطار غيرت مسارها في آخر لحظة بعد دوي صافرات الإنذار في تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إجلاء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من الكنيست إلى منطقة محمية بعد دوي صافرات الإنذار في القدس، حيث كان يشارك في الجلسة العامة للكنيست التي تستعد للتصويت على أحد قوانين الميزانية العامة لعام 2025.