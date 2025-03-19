تظاهرة حاشدة للجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية تنديداً بالعدوان على غزة

وطن: تظاهر اليوم الأربعاء المئات من أبناء الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية تنديداً باستئناف العدوان الاسرائيلي على غزة بمشاركة الجاليات العربية و متضامنين ألمان و اوروبيين.

وتظاهر المتظاهرون أمام محطة القطارات في مدينة بريمن رافعين الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات غزة تحترق والإبادة الجماعية لم تتوقف.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن سامر بلال اصلان إن اسرائيل تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات التي وقعت عليها وضمانات الوسطاء وانها تريد ان تستكمل مسلسلها الدامي في إبادة وتجويع الشعب الفلسطيني في القطاع، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل وتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري للشعب الفلسطيني في غزة.