الأمم المتحدة.. المساعدات لم تدخل منذ أكثر من أسبوعين إلى غزة والوضع كارثي

وطن: أكدّت أولغا شيريفكو، المتحدثة باسم المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، أن المساعدات الإنسانية لم تتمكن من دخول القطاع منذ أكثر من أسبوعين، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل حاد.

وأوضحت شيريفكو في تصريحات صحفية أن المساعدات تنضب بشكل كبير بسبب إغلاق المعابر، ما يزيد من معاناة السكان في القطاع.

وشددت شيريفكو على أن الوضع في غزة أصبح كارثيًا، حيث يعاني السكان من ظروف مروعة بفعل نقص المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الأساسية. كما أعربت عن استنكارها للمأساة الإنسانية المتفاقمة، مشيرة إلى أن فقدان زملائها العاملين في المجال الإنساني داخل القطاع كان "مروعًا ومثيرًا للغضب".

وأكدت المتحدثة أن للحروب قوانين دولية يجب احترامها، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية.