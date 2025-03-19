عائلات الأسرى الإسرائيليين: الضغط العسكري لا يعيد الأسرى من غزة

وطن: أصدرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بيانًا صحفيًا أكدت فيه أن الضغوط العسكرية لا تساهم في إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وجاء في البيان أن التجارب السابقة أثبتت أن العمليات العسكرية لا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى، بل تعرض حياتهم للخطر، وتسبب إصابات مباشرة لهم.

وأشارت العائلات إلى أن العمليات العسكرية المتواصلة لا تسهم في حل الوضع، بل تزيد من تعقيده، مما يشكل تهديدًا جديًا على حياة الأسرى الذين يقبعون في قبضة المقاومة الفلسطينية.

وأضاف البيان: "لقد جربنا في الماضي كيف أن الضغط العسكري لم يكن له أي تأثير إيجابي في ملف الأسرى، بل كان له نتائج عكسية."

وفي رسالة موجهة لحكومة الاحتلال، طالبت العائلات السلطات الإسرائيلية بإعادة جميع الأسرى فورًا ودون الحاجة إلى مزيد من الضغوط أو العمليات العسكرية. وأكد البيان على أن الحل الأنسب يكمن في التفاوض والحوار، بعيدًا عن التصعيد العسكري.