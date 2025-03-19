الاحتلال يمدد عزل الأسير أيهم كممجي انفراديا لعام كامل

وطن: مددت محكمة الاحتلال في بئر السبع، اليوم الأربعاء، العزل الانفرادي للمعتقل أيهم كممجي لمدة عام كامل.

وقال كل من نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين إن محكمة الاحتلال في بئر السبع مددت مدة العزل الانفرادي للمعتقل أيهم فؤاد كممجي لمدة عام كامل.

وأضافا أن كممجي الذي تمكن من انتزاع حريته وخمسة معتقلين آخرين يوم 6 أيلول/ سبتمبر 2021 من سجن "جلبوع"، معتقل بشكل انفرادي منذ إعادة اعتقاله بعد 14 يوما من انتزاع حريته.