حماس: لا هجرة إلا إلى القدس وتهديد كاتس لن يضعف الفلسطينيين

وطن: في بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أكدت الحركة تمسكها الثابت بالحقوق الفلسطينية، معلنةً بوضوح: "لا هجرة إلا إلى القدس".

وشددت الحركة في بيانها على رفضها القاطع لكل محاولات التهجير القسري لشعبنا الفلسطيني، مشيرة إلى أن التهديدات التي أطلقها وزير جيش الاحتلال حول تهجير الفلسطينيين لا يمكن أن تضعف عزيمة الشعب الفلسطيني.

كما استنكر البيان التوغل البري الأخير في قطاع غزة، معتبراً أنه يعد خرقًا جديدًا وخطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت حماس تمسكها الكامل بالاتفاق الموقع، داعيةً الوسطاء الضامنين لتحمل مسؤولياتهم في الضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات.

وأضاف البيان: "نحن ندعو الوسطاء الضامنين إلى إلزام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتراجع عن هذه الانتهاكات وتحميله المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عنها."

وفي ختام البيان، شددت حماس على أن شعب فلسطين سيبقى صامدًا في أرضه، متمسكًا بحقوقه الوطنية، وسيفشل جميع محاولات التهجير، سواء كانت قسرية أو طوعية، ولن يتنازل عن حقه في العودة إلى دياره وأرضه، خاصة إلى مدينة القدس.