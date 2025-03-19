قرابة ألف شهيد خلال 48 ساعة في استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وطن: استشهد قرابة ألف فلسطيني خلال 48 ساعة من استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 49,547 شهيداً منذ السابع من أكتوبر 2023. وأفادت الوزارة بأن 970 شخصاً استشهدوا في هذه الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن دخول قواته البرية إلى قطاع غزة، وأوضح في بيان أنه قد سيطر على «مركز محور نتساريم» الواقع في وسط القطاع، وهو خطوة ضمن عملية عسكرية أُطلق عليها اسم «عملية برية مُحدّدة ودقيقة»، تهدف إلى توسيع منطقة التأمين وخلق منطقة عازلة بين شمال القطاع وجنوبه.

من جهة أخرى، استشهد موظف في «مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع» في مجمع تابع للوكالة الأممية في مدينة دير البلح وسط غزة، إثر تعرض المنشأة لقصف بقذائف متفجرة أسفرت عن مقتل الموظف وإصابة خمسة آخرين، بحسب بيان رسمي صادر عن الوكالة.

وفي إطار التطورات السياسية، أكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، أن الحركة لم تغلق باب التفاوض وأنها لا ترى ضرورة لعقد اتفاقات جديدة في ظل وجود اتفاق مسبق بين الأطراف. كما طالب النونو بضرورة إلزام الاحتلال بوقف العدوان فوراً، داعياً إلى بدء مفاوضات المرحلة الثانية وفقاً للاتفاق الموقع سابقاً.

وفي وقت سابق، استأنف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، العدوان على غزة، بعد رفضه الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة.