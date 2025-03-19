الاحتلال يشرع بعملية بريّة "محدودة" في غزة.. أكثر من ألف شهيد ومصاب والاحتلال يكثّف غاراته

وطن: استشهد أكثر من 439 شخصًا وأُصيب مئات آخرون، منذ يوم أمس الثلاثاء، في تصعيد عسكري جديد شنّه الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة. واستمر العدوان الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حيث واصل الطيران الحربي الغارات المكثفة على مناطق مختلفة من القطاع، وذلك في اليوم الثاني من استئناف جيش الاحتلال حربه على غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء "عملية برية محدودة" تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة بين شمال قطاع غزة وجنوبه، حيث سيطر على منطقة "نيتساريم" الاستراتيجية.

كما أغلق جيش الاحتلال شارع "صلاح الدين" في منطقة محور "نيتساريم"، جنوب مدينة غزة، مانعًا تحرك المدنيين باتجاه الشمال، فيما ترك الحركة مفتوحة نحو الجنوب.

وقال جيش الاحتلال في بيان رسمي، إنه "بدأت قوات الجيش تنفيذ عمليات برية مركزة في وسط وجنوب قطاع غزة بهدف توسيع نطاق الأمن وخلق فصل جزئي بين شمال القطاع وجنوبه".

وأضاف البيان أن "القوات الإسرائيلية أعادت توسيع سيطرتها في منطقة محور نيتساريم"، مشيرًا إلى أن "قوات لواء غولاني تمركزت في المنطقة الجنوبية استعدادًا للعمل داخل القطاع".

وتواصل القصف الجوي الإسرائيلي بشكل مكثف منذ أمس، مما أسفر عن استشهاد 439 مدنيًا، إضافة إلى إصابة 678 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية. وأكدت الوزارة أن العديد من الجرحى في حالة حرجة، مما يزيد من مخاوفها من ارتفاع أعداد الشهداء.

العملية العسكرية الإسرائيلية، التي بدأت في وقت حساس، تأتي بعد فترة من الهدوء النسبي، وتستمر في تصعيد الأوضاع الإنسانية في القطاع الذي يعاني من حصار مستمر.

موقع عرب 48