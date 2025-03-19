مجزرة دامية.. 14 شهيدًا وإصابات في استهداف الاحتلال بيت عزاء في بيت لاهيا

وطن: استشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون، مساء اليوم، جراء قصفٍ نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف بيت عزاء في حي السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن عدد الشهداء وصل ل 14 شهيدا واصيب 30 اخرين وسط صعوبة في وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان بسبب استمرار القصف على المنطقة.

وكان 4 مواطنين بينهم طفل، استشهدوا بقصف الاحتلال خيمة بمدينة أصداء، شمال غرب خان يونس جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر يوم الثلاثاء، إلى 436 شهيدًا ومئات الجرحى وسط تواصل للغارات الجوية والقصف المدفعي على أنحاء مختلفة من القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد الشهداء منذ استئناف قوات الاحتلال هجماتها على قطاع غزة إلى 436.

