قاضٍ أميركي يعرقل طلب إدارة ترامب برفض طعن الطالب محمود خليل

وطن: رفض قاضٍ أميركي، اليوم الأربعاء، طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم قبول طعن محمود خليل على اعتقاله، وقرّر نقل القضية إلى ولاية نيوجيرسي، وسط تصاعد التوترات حول قضايا الحريات الأكاديمية والحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

وكان محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا الأميركية من أصول فلسطينية، قد تم احتجازه قبل نحو أسبوعين، بناءً على قرار تنفيذي صادر عن ترامب الذي يسعى لترحيله بتهمة "قيادته احتجاجات مناهضة لإسرائيل".

وفي ردٍ على قرار الاعتقال، أكدت محامية الطالب أن "احتجاز محمود خليل يمثل مثالًا صارخًا لقمع أي احتجاج سلمي، وهو انتهاك واضح للدستور الأميركي"، مضيفة أن "تصريحات المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك الرئيس ترامب، تؤكد أن احتجاز محمود خليل غير قانوني".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، منذ يومين، عن ترحيل الطبيبة اللبنانية رشا علوية من الولايات المتحدة، حيث قالت الوزارة إن السبب يعود إلى "حضورها تشييع الأمين العام لحزب الله، الشهيد السيد حسن نصر الله، الشهر الماضي".

وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، أطلقت جامعة كولومبيا الأميركية سلسلة من التحقيقات بقيادة لجنة تأديبية جديدة، لاستكشاف الطلاب الذين عبروا عن انتقادات لـ"إسرائيل"، حسبما ورد في السجلات التي تم مشاركتها مع وكالة "أسوشيتد برس".

وفي تطور آخر، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن وثائق تشير إلى جهود إسرائيلية موسعة للتأثير على الخطاب الأميركي بشأن الحرب على غزة، وضغوط لإعادة تعريف "معاداة السامية" في القانون الأميركي.

المصدر: الميادين