تزن 100 ألف طن.. ماذا تعرف عن حاملة الطائرات الأمريكية التي استهدفتها "أنصار الله"؟

وطن: أعلنت حركة أنصار الله اليمنية، فجر اليوم الأربعاء عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" للمرة الرابعة خلال 72 ساعة. وقال الناطق باسم "انصار الله"، يحيى سريع، في بيان له، إن عملية استهداف "هاري ترومان" قد نجحت، وأنها أحبطت هجومًا جويًا وشيكًا على الأراضي اليمنية.

وأكد سريع أن هذه الهجمات تأتي في إطار الرد على التهديدات المستمرة من قبل القوات الأمريكية في المنطقة، مشيرًا إلى أن العمليات تستهدف تقويض وجود الولايات المتحدة العسكري في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

ما هي "يو إس إس هاري ترومان"؟

حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" (CVN-75) هي إحدى أقوى السفن الحربية في العالم، وهي حاملة طائرات نووية تابعة للبحرية الأمريكية. تم تصميمها منذ عام 1988، ودخلت الخدمة رسمياً في عام 1998. سُميت على اسم الرئيس الأمريكي الثالث والثلاثين، هاري إس ترومان.

تعتبر هذه الحاملة من فئة نيميتز، وهي واحدة من عشرة حاملات طائرات تنتمي لهذه الفئة، وتتميز بقدرتها على حمل ونشر نحو 90 طائرة حربية. تعمل بالطاقة النووية عبر مفاعلين نوويين من نوع A4W، ما يمنحها القدرة على الإبحار لمسافات غير محدودة تقريبًا دون الحاجة للتزود بالوقود.

قدرات هائلة للحاملة:

تتمتع "يو إس إس هاري ترومان" بقدرة عالية على تنفيذ مهام هجومية ودفاعية في المناطق البحرية الساخنة. يبلغ طولها 332.8 مترًا وعرضها 76.8 مترًا، وتزن حوالي 100 ألف طن. تعمل الحاملة بسرعة تتجاوز 30 عقدة (56 كم/ساعة) وتحمل طاقمًا يضم حوالي 6000 فرد.

الحاملة تعتبر منصة عائمة للقوة الجوية الأمريكية، حيث يمكنها نشر مجموعة متنوعة من الطائرات المقاتلة والقاذفات وطائرات الاستطلاع. كما أنها تضم منصات إطلاق صواريخ دفاعية بالإضافة إلى أنظمة دفاعية متقدمة لحماية نفسها في مواجهة الهجمات.

الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة:

توجد حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" حاليًا قبالة سواحل اليمن، وهي تعد من أبرز القطع البحرية التي شاركت في العديد من العمليات العسكرية الأمريكية الكبرى، بما في ذلك غزو العراق وأفغانستان. كما شاركت في العمليات ضد تنظيم "داعش" في عام 2016، حيث كانت في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل السورية.

المصدر: موقع عرب21