سوريا: توغلات إسرائيلية جديدة في ريفي درعا والقنيطرة

وطن: أفادت مصادر سورية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال قد قامت بجرف سرية أبو درويش في منطقة قريبة من بلدة الناصرية في ريف القنيطرة جنوبي سوريا. كما أكدت مصادر محلية توغل قوة إسرائيلية مكوّنة من نحو 50 آلية عسكرية في قرية العدنانية في نفس المنطقة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التوغل الإسرائيلي المفاجئ شمل دخول دبابات وجرافات عسكرية عبر الجهة الغربية لقرية العشة، حيث تحركت القوات باتجاه بلدة الرفيد مروراً بالحيران والأصبح، وصولاً إلى محيط تل المهير.

وأضاف المرصد أن القوات الإسرائيلية سيطرت على نقطة الحيران العسكرية، وسط تحركات عسكرية متسارعة في المنطقة، مما أثار حالة من التوتر والقلق بين السكان المحليين.

كما أشار المرصد إلى توغل قوة مشاة إسرائيلية في الطرف الجنوبي لقرية معرية، الواقعة في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، دون أن تكشف عن أسباب هذا التوغل أو مدة بقائها في المنطقة.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة جرافات وآليات هندسية، دخلت فجر اليوم إلى منطقة قرية الرفيد في المنطقة العازلة، وسط تقارير متزايدة عن محاولات إسرائيل لإقامة عائق على الحدود مع سوريا في الجولان.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد شنَّ غارات جوية خلال اليومين الماضيين على مواقع عسكرية في عدة مدن سورية، وكان آخرها أمس، حيث استهدفت ضربات جوية إسرائيلية موقعاً عسكرياً في ريف حمص الجنوبي، بالإضافة إلى استهداف كتيبة صواريخ في جديدة الشرقية في محيط مدينة حمص.