الدفاع المدني في غزة: لا نملك الإمكانات لانتشال الشهداء

وطن: أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة اليوم الأربعاء، عن عدم تمكن طواقمه من الوصول إلى عددٍ من الشهداء تحت الأنقاض في مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ بسبب عدم توفر الإمكانات اللازمة.

وأوضح "الدفاع المدني"، أن فرقه تعاني جراء نقص المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن قطاع غزة يحتاج لأكثر من 500 معدة ثقيلة تشمل الجرافات والحفارات والرافعات وغيرها.

واستأنفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجامعية ضد قطاع غزة، حيث كثفت منذ فجر أمس الثلاثاء، وبشكل مفاجئ وعنيف، غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة.

واستهدفت الغارات المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 460 شهيداً حتى اللحظة، وعشرات المفقودين.

بينما يعيش الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة، أوضاعاً كارثية، نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود، منذ مطلع مارس/ آذار الجاري.