"الإعلام الحكومي في غزة": الاحتلال ارتكب عشرات المجازر.. و71% من شهداء هذه المجازر في القطاع هم أطفال ونساء ومسنّون

وطن: قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ فجر الثلاثاء وحتى الآن؛ عشرات المجازر على مستوى قطاع غزة من خلال القصف الجوي المكثف لمنازل المواطنين الآمنين راح ضحيتها أكثر من 436 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

وأوضح الثوابتة، أن أعداد الشهداء الذين تم توثيقهم وفق الفئات العمرية جاءت على النحو التالي: 183 من فئة الأطفال و94 من فئة النساء و34 من فئة المسنين (كبار السن) و 125 من فئة الرجال.

وأكد أن نسبة الشهداء من فئات الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت 71% من إجمالي عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ ساعات فجر الثلاثاء ما يؤكد أن الاحتلال لديه النية المبيتة لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.