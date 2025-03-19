حماس: الاحتلال يستهدف طواقم العمل الإنساني في دير البلح

وطن: قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مستهدفا المدنيين الأبرياء وطواقم العمل الإنساني في المنطقة.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن الاحتلال استهدف مقرا لعمال أجانب في المؤسسات الأممية في مدينة دير البلح، مما أسفر عن استشهاد موظف وإصابة خمسة آخرين. وأكدت حماس أن هذه الهجمة تمثل "جريمة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، مشيرة إلى أن الهدف من وراء هذه الهجمات هو "إرهاب عمال الإغاثة وثنيهم عن أداء واجبهم الإنساني".

وأشارت حماس إلى أن تصعيد الهجمات على العاملين في المجال الإنساني يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، ويؤثر سلباً على جهود الإغاثة المقدمة للمتضررين من العدوان المستمر.

كما دعت الحركة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الهجمات على المدنيين وموظفي الإغاثة، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الإنسانية في القطاع.