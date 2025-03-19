تقرير: 85% من مصادر المياه والصرف الصحي خرجت عن الخدمة في قطاع غزة

وطن: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي في قطاع غزة قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأشار البيان الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه بمناسبة يوم المياه العالمي، إلى أن التقييمات الأولية للأضرار أظهرت أن القطاعات المتأثرة تشمل محطات معالجة الصرف الصحي، محطات تحلية المياه، محطات الضخ، الآبار، خزانات المياه، شبكات النقل الرئيسية، ومرافق الصرف الصحي. قدرت تكلفة إعادة تأهيل هذه المنشآت بأكثر من 1.5 مليار دولار، وذلك فقط للمناطق التي تم حصر الأضرار فيها.

وأضاف البيان أن العدوان الإسرائيلي دمر جهود الحكومة الفلسطينية التي استمرت لسنوات، حيث استثمرت أكثر من مليار دولار لتفادي كارثة مائية كانت تهدد قطاع غزة، نتيجة تلوث مياه الخزان الجوفي ومشاكل الملوحة التي تؤثر على 97% من المياه الجوفية في المنطقة.

كما أكد البيان أن حصة الفرد من المياه في غزة لا تتجاوز نصف الكمية المطلوبة للحد الأدنى الإنساني في حالات الطوارئ، حيث لا يتجاوز متوسط التزوّد بالمياه 3-5 لترات للفرد في اليوم، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية والمقدر بـ15 لتراً للفرد في اليوم.

واستعرض البيان وضع مصادر المياه في القطاع، حيث يعتمد القطاع على ثلاثة مصادر رئيسية، منها المياه الجوفية التي تتعرض لمعاناة شديدة جراء الأضرار التي لحقت بالآبار، بالإضافة إلى محطات التحلية التي توقفت أغلبها عن العمل أو تعمل بنصف طاقتها بسبب الأضرار والقيود المفروضة على الوقود.

وأشار البيان إلى أن التدخلات العاجلة لسلطة المياه أدت إلى رفع التزوّد بالمياه إلى حوالي 35% من المعدل الطبيعي قبل العدوان، ولكن هذا يبقى أقل بكثير من احتياجات القطاع.

وأوضح أن توقف محطات التحلية، لاسيما في الشمال، وانخفاض الإنتاج في محطات الوسط والجنوب أدى إلى تفاقم الأزمة المائية في غزة، مما يهدد حياة السكان ويزيد من معاناتهم في ظل الظروف الحالية.