مؤتمر متخصص.. الطلب على العلاج النفسي بين الإسرائيليين ارتفع 4 أضعاف نتيجة الحرب

وطن: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن معطيات جديدة تكشف عن زيادة كبيرة في عدد المتوجهين إلى مراكز الرعاية النفسية في إسرائيل نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة ولبنان.

وفي تقرير نشره مراسل الشؤون الاجتماعية والصحة في موقع "والاه" العبري، أفيحاي حاييم، ذكر أن مؤتمر "المنعة النفسية"، الذي عقده "الائتلاف الإسرائيلي للصدمة"، عرض معطيات "مقلقة" بشأن التأثير النفسي للحرب على المستوطنين.

ووفقًا للمعطيات التي تم عرضها في المؤتمر، فإن عدد المتوجهين إلى مراكز الرعاية النفسية قد زاد أربعة أضعاف، فيما شهدت أنشطة هذه المراكز قفزة كبيرة بلغت عشرة أضعاف. وأوضح حاييم أنه على الرغم من أن مراكز الرعاية النفسية كانت تُعتبر عنصرًا مهمًا في مجال الصحة النفسية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن تزايد الأحداث الأمنية واستمرار المعارك يفرض الحاجة الماسة لتوسيع الخدمات وتعزيز القوة البشرية في هذا المجال.

من جانبها، قدمت كارين كابيتكا هوبرمان، المسؤولة في "الائتلاف الإسرائيلي للصدمة"، معطيات مثيرة للقلق بشأن الحرب التي أُطلق عليها "حرب السيوف الحديدية"، حيث تم الإعلان عن زيادة بنسبة 800% في عدد المرشدين والمعالجين في مراكز الرعاية النفسية. كما تم تنفيذ 290 ألف ساعة من العلاج في الوحدات العيادية، وشارك نحو 8900 شخص في ورشات علاجية و72 ألف آخرين في إجراءات مجتمعية.

وأظهرت المعطيات أن حوالي 28% من سكان غلاف غزة يتلقون علاجًا نفسيًا، في حين تم تقديم العلاج لــ 34,083 إسرائيليًا في مختلف الأطر العلاجية.

وفي تعليق له خلال المؤتمر، قال وزير الصحة في حكومة الاحتلال، أوريئيل بوسو، إن الزيادة في عدد المعالجين والمعالجين وأفرع المراكز الجديدة تؤكد على الحاجة الكبيرة للخدمات النفسية في هذه الظروف الصعبة، مشيرًا إلى أن "الاستجابة المقدمة في مراكز المنعة أثبتت أهميتها العظيمة لنظام الصحة وللدولة بشكل عام".

وأضاف الوزير أن نظام الدعم النفسي يعتبر "عنصرًا حاسمًا في التعامل مع الآثار العاطفية الناجمة عن الحرب"، مؤكدًا أن الوزارة لا تعتزم وقف جهودها في هذا المجال.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أكدت في وقت سابق أن عدد متلقي العلاج النفسي في إسرائيل قد تضاعف ثلاث مرات منذ السابع من أكتوبر 2024.

المصدر: الميادين