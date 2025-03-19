الجامعة العربية الأمريكية تستضيف ورشة العمل الخاصة بالإطار العام لتطوير الإشراف والرقابة على الرياضة الفلسطينية

وطن: استضافت الجامعة العربية الأمريكية في حرمها بمدينة رام الله ورشة العمل الخاصة بالإطار العام لتطوير الإشراف والرقابة على الرياضة الفلسطينية نظمتها لجنة الإشراف والرقابة العليا للرياضة الفلسطينية، بهدف مناقشة مسودة الإطار العام لتطوير الإشراف والرقابة على الرياضة الفلسطينية 2025-2028 الذي يمثل خارطة طريق للنهوض بالحركة الرياضية الفلسطينية وتطويرها في الوطن والشتات.

الورشة برعاية الفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وحضور الأستاذ الدكتور محمد آسيا نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية لحرم رام الله، والدكتور بصري صالح رئيس لجنة الإشراف والرقابة العليا للرياضة الفلسطينية، وأعضاء اللجنة ورؤساء الاتحادات الرياضية الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية والأكاديمية.

وأكد الفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية في كلمته على أهمية مأسسة الاتحادات الرياضية على أسس إدارية وفنية مهنية تضمن تنفيذ أهداف واضحة وآليات واقعية تواكب تطلعات الحركة الرياضية الوطنية، مشيرا الى أن الرياضة الفلسطينية تمثل أحد أنبل وتجليات رموز هويتنا الوطنية، التي تستحق من الجميع إدراك أهميتها وتحمل المسؤولية، نحو الارتقاء بها على قواعد وتوجهات وطنية تمثل حافزاً ومحركاً للبناء والتطوير وتحديد الأولويات بعيداً عن أية أجندا، داعيا إدارات الاتحادات الرياضية إلى تنظيم حوارات مع مكونات منظومتها والخبراء والأكاديميين لوضع خطة عمل لها، تتمحور على حول تأهيل اللاعبين ومأسسة المنظومة، والاستثمار بكافة الفرص المتاحة محلياً وخارجياً، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

من جانبه، أوضح الدكتور بصري صالح رئيس لجنة الإشراف والرقابة العليا للرياضة الفلسطينية أن الإطار العام الذي تم طرحه يتضمن إجراءات محددة للمتابعة والرقابة لضمان سير العمل على معايير وقواعد مهنية، بما يعزز حضور الرياضة الفلسطينية على الساحة الدولية والقارية خلال الأعوام المقبلة.

بدوره، أشار الأستاذ الدكتور محمد آسيا نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية لحرم رام الله، أن الجامعة تولي الرياضة أهمية كبيرة كونها جزء من رسالتها التعليمية والمجتمعية، موضحا أن الجامعة تقدم مرافقها الرياضية لخدمة الرياضة الفلسطينية وأنشطتها، بما في ذلك البرامج الرياضية التي تدرسها الجامعة.

وأضاف قائلا "أن تطوير القطاع الرياضي لا يسهم فقط في رفعة الرياضة الفلسطينية، بل أيضًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الأنشطة الرياضية والتنظيمات المختلفة التي تساهم في توفير فرص عمل ودعم المجتمعات المحلية.

وأبدى آسيا استعداد الجامعة لدعم اللجنة في تنفيذ آليات تطبيق مسودة الإطار العام من خلال تسخير إمكانياتها الأكاديمية والتكنولوجية، وذلك عبر المركز الوطني للتحول الرقمي وكلية الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، خاصة في مجال دعم اتخاذ القرارات المستندة على البيانات، بالإضافة إلى كلية العلوم الرقمية، التي ستساهم في تطوير الأنظمة الحديثة لدعم الحركة الرياضية الفلسطينية.