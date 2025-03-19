وزيرة شؤون المرأة تبحث سبل التعاون مع ممثل إيرلندا في فلسطين

رام الله - وطن: التقت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، بالسيد فيليم ماكلولين، ممثل إيرلندا في فلسطين والسيدة برونا هييندز ناشطة في حقوق المرأة في إيرلندا، حيت تم بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة لدعم وتمكين المرأة الفلسطينية على مختلف المستويات.

وأكدت الخليلي أن الحكومة الفلسطينية تضع قضية تمكين المرأة في صلب سياساتها، وتسعى بشكل مستمر إلى تعزيز دور النساء في جميع المجالات. كما شددت على أن الشراكة مع المجتمع المدني جوهرية وحقيقية، وتهدف إلى تحقيق التمكين الشامل للمرأة الفلسطينية.

وأشارت الخليلي إلى الدور الأساسي الذي تلعبه وزارة شؤون المرأة في مراجعة التشريعات والقوانين لضمان تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية وحماية حقوق النساء، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية ممثلة في مختلف مؤسسات الدولة، وأن الجهود مستمرة لتعزيز حضورها ومشاركتها.

كما لفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الرئيسي أمام التنمية المستدامة وأمام تأمين بيئة آمنة وعادلة للنساء. ورغم التقدم الذي نحرزه، فإن كل انتهاك جديد يعيدنا خطوات إلى الخلف، مما يجعل الضغط الدولي من أجل إنهاء الاحتلال ضرورة حتمية لضمان حقوق النساء ومستقبلهن في فلسطين. وشددت أن المرأة الفسلطينية شريكة في كل القطاعات والمسارات الوطنية.

من جانبه، استعرض ممثل إيرلندا تجربتهم في تعزيز المشاركة السياسية للنساء، مؤكداً التزام إيرلندا بدعم حقوق المرأة الفلسطينية والقضية الفلسطينية بشكل عام. كما أعرب عن اهتمامه بالاستماع إلى الاحتياجات الحقيقية للنساء الفلسطينيات في ظل تصاعد العدوان، لضمان مواءمة برامجهم لدعم المرأة وفقاً لهذه الأولويات.

واتفق الطرفان في ختام اللقاء على تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات، بهدف تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية وتمكينها، والعمل المشترك من أجل تحقيق العدالة والمساواة.