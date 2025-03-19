"لايف" تستكمل بناء المخيمات النظامية في كافة أنحاء قطاع غزة

وطن: في ظل تواجد أكثر من نصف سكان غزة في المخيمات ومراكز الإيواء حتى الآن، ومع المنخفض الجوي الشديد الذي تسبب في اقتلاع الخيام وغرقها بالمياه، وانهيار ما تبقى من المنازل الآيلة للسقوط، وتصريحات المسئولين في الدفاع المدني أن فرقهم لم تعد قادرة على إغاثة المتضررين.

حيث أصبحت خيام النازحين ترتجف تحت قسوة الرياح، وأصوات الوجع تخترق ظلام الليل الثقيل فلا أمان مع تصاعد الأحداث من جديد، في ظل هذه المعاناة التي لم تنته لما يزيد عن 15 شهراً!

ولم تكن العوامل الطبيعية فقط التي يعاني منها النازحون، بل كانت الأزمة الأكبر في الخيام المهترئة، وخيام القماش والنايلون والتي كانت تنهي أرواح النازحين بالاحتراق!

خيام تناسب النزوح المتكرر!

ورغم الظروف الصعبة التي يعمل فيها رجال الإغاثة في جميع أنحاء القطاع، يستكمل فريق مؤسسة لايف للإغاثة والتنمية مشروع " المخيمات النظامية الخامس" للإيواء العاجل للنازحين في قطاع غزة، وذلك للحفاظ على بعضاً من الحياة الكريمة خاصة للنساء والأطفال.

وقد عملت المؤسسة قبيل الهدنة على بناء مخيمين نظاميين أحدهما في خانيونس، والآخر في رفح، والذي وفر الإيواء لـ7000 أسرة، حيث أن الخيام تم تصنيعها في تركيا وفقاً لمعايير محددة من مادة الـ PVC والتي تعمل على حماية النازحين من برودة الشتاء، وتعمل على ترطيب الجو صيفاً، كمان أنها مصممة من ثلاث طبقات عازلة للماء، وطبقة عازلة للنيران ولا تحترق، حيث ساهمت في الحفاظ على أرواح النازحين خلال الحرب، كما أن لها أرضية عازلة للرطوبة وذلك حفاظاً على الأطفال وكبار السن، كما ضم كل مخيم صيدلية طبية للأدوية الأساسية العاجلة، ونقطة صحية، ودورات المياه، وألواح الطاقة الشمسية، وأفران الطين للطهي.

استطلاع آراء النازحين.. لتحسين جودة الخيام

وخلال الشهور الماضية كانت المؤسسة تعمل على استطلاع آراء النازحين والبحث في احتياجاتهم من خلال فريقها في قلب القطاع حيث تؤكد شيماء أرملة ولديها خمس أطفال شعورها ببعض الخصوصية قائلة: "هذه الخيام أفضل من التي كانت تأتينا مصنوعة من القماش وتسقط على رأسنا كل ليلة وتسرب على أطفالي ماء المطر، الخيام الجديدة مرتفعة عن سطح الأرض فلا يتسرب الماء.

ويضيف الشيخ محمود الذي يتعدى عمره ال65 عاماً: "صنعت كوباً من الشاي الذي لم نتذوقه منذ شهور أمام خيمتنا، وأحفادي سعداء بمحتويات الخيمة وبتوافر الأغطية الثقيلة، فملابسهم لم تعد تتبلل كل ليلة كما كان سابقاً".

ويؤكد مدير قسم المشروعات التنفيذية للمؤسسة أنهم عملوا على إضافة كل التحسينات التي طلبها النازحيين خلال تصنيع الدفعات الجديدة، حيث تم إضافة عازل الحشرات، وتم زيادة ارتفاع سقف الخيمة لتضم عدد أكبر ويشعر المقيمون فيها بالراحة والاتساع.

وقامت المؤسسة بإجراء هذه التعديلات على المخيمات الثلاثة الجديدة والتي تضم 2000 خيمة، تتسع كل منها لـ 8 أفراد، حيث إن الخيمة الواحد بمساحة 4*4 متر.

كما تم نقل مصانع "لايف" من تركيا إلى جمهورية مصر العربية وذلك لضمان سرعة تصنيع ودخول الخيام إلى قطاع غزة، سواء عبر مكتب المؤسسة في مصر أو في الأردن في أسرع وقت ممكن.