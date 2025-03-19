عميد كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور مالك زبن يرشح لعضوية Sigma Xi تقديراً لإسهاماته العلمية

وطن: حصل الأستاذ الدكتور مالك زبن، عميد كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية، على ترشيح رسمي لعضوية كاملة في Sigma Xi، الجمعية الفخرية للبحث العلمي، ليكون ضمن نخبة من العلماء والباحثين المتميزين على مستوى العالم.

ويأتي هذا الترشيح تقديراً لإسهاماته البارزة في البحث العلمي وتطوير المعرفة الطبية، حيث تعكس هذه الخطوة مكانته كأحد القادة الأكاديميين المرموقين في المجال الطبي، وتعزز من حضور الجامعة العربية الأمريكية في الأوساط العلمية الدولية.

وتُعد Sigma Xi واحدة من أعرق الجمعيات العلمية العالمية، تسعى إلى تعزيز الابتكار، وتشجيع البحث متعدد التخصصات، ودعم التميز الأكاديمي.

ومن خلال عضويته، سيحظى الأستاذ الدكتور زبن بفرص رائدة، تشمل الاشتراك في مجلة "American Scientist"، والمشاركة في المؤتمر الدولي للبحث العلمي (IFoRE)، إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج التمويل البحثي التي تقدم منحًا ت لمشاريع الدراسات العليا، ومشاريع البكالوريوس، مع منح خاصة في مجالات علمية متعددة.

من جانبه، أعرب القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أنه يعكس المستوى المتميز للكوادر الأكاديمية في الجامعة العربية الأمريكية، وقدراتهم على تحقيق حضور عالمي مميز في مجال البحث العلمي.

فيما أعرب الأستاذ الدكتور مالك زبن عن فخره بهذا الترشيح، مؤكدًا أن الاعتراف العالمي بالكفاءات العربية يعكس التقدم المستمر للبحث العلمي في المنطقة، ويحفّز مزيدًا من التعاون العلمي الدولي لتعزيز جودة الأبحاث الطبية والعلمية.

يُذكر أن انضمام أكاديمي عربي إلى Sigma Xi يمثل خطوة نوعية في دعم الأبحاث العلمية في المنطقة، ويسهم في فتح آفاق جديدة للعلماء والباحثين العرب للمشاركة في المبادرات البحثية العالمية.