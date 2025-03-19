العملية العسكرية مستمرة .. استشهاد الشاب عدي القاطوني برصاص الاحتلال في مخيم العين

وطن: استشهد فجر اليوم الأربعاء، الشاب عدي القاطوني، وأصيب واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيمات العين وبلاطة وعسكر، في نابلس.

وتسللت قوات خاصة اسرائيلية "مستعربون" إلى مخيم العين غرب المدينة، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه مركبة داخل المخيم، ما أدى إلى استشهاد الشاب عدي عادل القاطوني، الذي كان متواجدا في محيط المركبة المستهدفة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت داخل المخيم، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين، أحدهم بالرصاص الحي في البطن واليد وتم اعتقاله وهو فاروق رشيد خالد، وآخر أصيب نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وثالث جراء سقوطه من مكان مرتفع.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل، ونشرت قناصتها فوق اسطحها، قبل أن تشرع بحملة تفتيش اعتقلت خلالها عدة مواطنين عرف من بينهم: جراح عرفات، وأحمد سليم محمود جبريل.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمات بلاطة وعسكر القديم والجديد شرق نابلس وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت كلا من: صلاح الجرمي من مخيم بلاطة، وأحمد دعدس عرايشي من مخيم عسكر الجديد، كما اعتقلت مواطنين من منطقة المساكن الشعبية شرقا، وهما: منتصر العرايشي، وابراهيم سامر محمد النقيب.

واكدت المصادر بأن قوات الاحتلال ما زالت متواجدة داخل مخيم العين، وفي محيط مخيمي عسكر وبلاطة.