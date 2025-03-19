العدوان الاسرائيلي يستهدف خيام النازحين .. شهداء وجرحى في مناطق متفرقة في غزة

رام الله - وطن: استشهد، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 14 مواطنا، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقال مسعفون من الهلال الأحمر، إن مواطنين استشهدا وأصيب خمسة آخرين جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، كما استشهدت إمرأة وطفل وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين جرّاء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين، شمال مدينة خان يونس.

واستشهد أربعة مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين مقابل نادي الوكالة غرب مدينة خان يونس.

وقال مسعفون من الهلال الأحمر، إنهم نقلوا 4 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الحطاب في حي الصبرة جنوب المدينة.

وكانت قوات الاحتلال، قد استأنفت عدوانها على قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.