حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

وطن: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الاربعاء، التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة في ساعات المساء والليل على بعض المناطق.

وتسود أجواء غائمة جزئيا في ساعات النهار، بينما تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة ليلا، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في بعض المناطق ليلا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية.

وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة نهارا، مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في الجبال، وتكون الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر، ويسود جو بارد جدا مع ساعات المساء والليل.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

ويوم الجمعة، يستمر تأثير المنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما بوجه عام باردا إلى شديد البرودة، ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحوالي 5-6 درجات مئوية.

ويكون الجو غائما جزئيا نهارا، مع ساعات المساء والليل يعود الجو باردا إلى شديد البرودة.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.