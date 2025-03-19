حكومة نتنياهو توافق على عودة بن غفير رغم معارضة قانونية

رام الله - وطن: قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو وافقت على عودة إيتمار بن غفير إلى منصبه وزيرا للأمن القومي رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، نقلت وكالة رويترز عن بيان مشترك بأن بن غفير الذي غادر الحكومة بسبب خلافات على وقف إطلاق النار في غزة، سيعود إلى الحكومة الائتلافية، وذلك بعد استئناف العدوان على القطاع.

واتفق حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وحزب القوة اليهودية (يميني متطرف) الذي يتزعمه بن غفير على عودة الأخير إلى الحكومة التي انسحب منها احتجاجا على إبرام هدنة مع حركة حماس في يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف إسرائيل حرب الإبادة ضد غزة، إذ كثفت فجر الثلاثاء، وبشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة، واستهداف المدنيين وقت السحور، مما خلف مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات.

ووفقا لرويترز، فإن عودة بن غفير ستعزز حكومة نتنياهو، التي لم يتبق لها سوى أغلبية ضئيلة في البرلمان بعد انسحابه في يناير/كانون الثاني الماضي.