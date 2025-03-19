المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون، العدوان متواصل على قطاع غزة والضفة وعلى السلطة الانحياز لشعبنا ومقاومته

وطن: أدان المؤتمر الشعبي الفلسطيني١٤ مليون استئناف الاحتلال عدوانه على أهلنا في غزه وقصف الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ والحاضنه المدنيه للمقاومه برعاية الولايات المتحدة.

وأكد المؤتمر الشعبي في بيان وصل لوطن نسخه عنه، أن ما يجري هو معاودة حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف شعبنا وأرضنا، وتتطلب موقفًا فلسطينيًا وعربيًا موحدًا، ودعمًا كاملًا للمقاومة الباسلة التي تدافع عن كرامة الأمة وحقوق شعبنا.

واستهجن المؤتمر الشعبي تصريحات قيادة السلطة المستمرة في عدائها للمقاومة، والتي تساوي بين الضحية والجلاد، وتحمّل المقاومة الباسلة المسؤولية عن جرائم الاحتلال.

وطالب المؤتمر في بيانه السلطة بوقف كل أشكال التنسيق الأمني والعلاقات مع الاحتلال فورًا، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية على أساس المقاومة والتصدي للاحتلال، ودعم صمود شعبنا في غزة، والضفة، والقدس، وتوفير كل متطلبات الاغاثة وتعزيز الصمود لشعبنا في قطاع غزة ومناطق شمل الضفة الغربية .

كما أدان المؤتمر صمت الأنظمة الرسمية العربية، ونطالبها بالتحرك وترجمة قرارات القمة التي لم يجف حبرها بعد، ونحذّر من أن استمرار هذا الصمت والخذلان، أو المشاركة في حصار غزة، هو تخلٍّ عن الواجب القومي والديني والإنساني تجاه شعبنا العربي الفلسطيني.

وحمل المؤتمر حمّل الأنظمة العربية والدول الإسلامية والمجتمع الدولي المسؤولية عن تمادي الاحتلال المجرم في عدوانه، ونطالب بتحرك فوري لوقف هذا العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الإنسانية.

ودعا جماهير أمتنا العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، إلى التحرك العاجل نصرةً لشعبنا الفلسطيني، ورفضًا للعدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية ، ونهيب بكل القوى الحية، ولجان التضامن، وحركات المقاومة الشعبية، إلى تصعيد التحركات في الشوارع والساحات، والضغط على الأنظمة العربية لوقف تواطؤها وصمتها، وفرض مواقف جدية لرفع الحصار عن غزة ووقف العدوان الصهيوني

كما دعا إلى الاستمرار في حملات المقاطعة الواسعة ضد الاحتلال وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة والعمل على محاصرتهم سياسيًا واقتصاديًا في كل المحافل الدولية.

نص البيان:

ساعات الفجر من يوم الثامن عشر من رمضان استأنف العدو الصهيوني عدوانه على أهلنا في غزه . وكعادتة يستخدم آلته الجويه العسكرية الامريكيه بقصف الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ والحاضنه المدنيه للمقاومه بقنابل وصواريخ يزوده بها ويرعاه الولايات المتحده .

ياتي العدوان لمواصلة المجازر المستمرة والإبادة الجماعية واستمرار فرض الحصار، هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها اليوم حوالي خمسمائة شهيد بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وتدمير ممنهج للبنية التحتية ومصادر الحياة، إلى جانب استمرار العدوان في الضفة الغربية تكريسا لرغبات التهجير ومخططاتها التي لا زالت تتحكم بالرئيس الامريكي وأدواته في الكيان الصهيوني . ولا زال صمود شعبنا في غزه الابيه والضفة الباسله يواصل أفشال هذه المخططات ويحبط هذه الرغبات مدركا ان الثمن الذي يدفعه شعبنا كبير لكنه خيار لا بديل عنه .

يؤكد المؤتمر الشعبي الفلسطيني١٤ مليون على ما يلي:

1. إدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا في قطاع غزة، ونؤكد أن ما يجري هو معاودة حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف شعبنا وأرضنا، وتتطلب موقفًا فلسطينيًا وعربيًا موحدًا، ودعمًا كاملًا للمقاومة الباسلة التي تدافع عن كرامة الأمة وحقوق شعبنا.

2. نستهجن تصريحات قيادة السلطة الفلسطينية المستمرة في عدائها للمقاومة، والتي تساوي بين الضحية والجلاد، وتحمّل المقاومة الفلسطينية الباسلة المسؤولية عن جرائم الاحتلال. هذه التصريحات ليس فقط لا تمثل إرادة شعبنا الفلسطيني، الذي يلتف حول مقاومته، بل وتتعارض مع إرادة الشعب، وتزيد من عزلتها عنه، فالاحتلال أولاً وأخيراً يتحمل وحده مسؤولية الجرائم في غزة ومخيمات شمال الضفة، والعالم كله يحمل الاحتلال مسؤولية هذه الجرائم ويطالب بمحاسبته عنها وعن استمرار العدوان والمجازر.

3. ندين صمت الأنظمة الرسمية العربية، ونطالبها بالتحرك وترجمة قرارات القمة التي لم يجف حبرها بعد، ونحذّر من أن استمرار هذا الصمت والخذلان، أو المشاركة في حصار غزة، هو تخلٍّ عن الواجب القومي والديني والإنساني تجاه شعبنا العربي الفلسطيني.

4. نطالب سلطة الحكم الذاتي بوقف كل أشكال التنسيق الأمني والعلاقات مع الاحتلال فورًا، وندعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس المقاومة والتصدي للاحتلال، ودعم صمود شعبنا في غزة، والضفة، والقدس، وتوفير كل متطلبات الاغاثة وتعزيز الصمود لشعبنا في قطاع غزة ومناطق شمل الضفة الغربية .

5. نحمّل الأنظمة العربية والدول الإسلامية والمجتمع الدولي المسؤولية عن تمادي الاحتلال المجرم في عدوانه، ونطالب بتحرك فوري لوقف هذا العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الإنسانية.

6.ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، إلى التحرك العاجل نصرةً لشعبنا الفلسطيني، ورفضًا للعدوان المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية ، ونهيب بكل القوى الحية، ولجان التضامن، وحركات المقاومة الشعبية، إلى تصعيد التحركات في الشوارع والساحات، والضغط على الأنظمة العربية لوقف تواطؤها وصمتها، وفرض مواقف جدية لرفع الحصار عن غزة ووقف العدوان الصهيوني.

كما ندعو إلى الاستمرار في حملات المقاطعة الواسعة ضد الاحتلال وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة والعمل على محاصرتهم سياسيًا واقتصاديًا في كل المحافل الدولية.

المجد للشهداء، الحرية للأسرى، والنصر لشعبنا المقاوم، والتحية لكل أحرار الأمة الذين يقفون مع فلسطين وقضيتنا العادلة.

المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون

فلسطين. ١٨ / ٣ / ٢٠٢٥