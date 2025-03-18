نتنياهو يعلن استئناف القتال ضد حماس: "المفاوضات تحت النار"

وطن: أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنّ المفاوضات مع حركة حماس ستجري "تحت النار" من الآن فصاعداً، مبرراً استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة برفض حماس جميع العروض الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى.

وفي بيان مصور، زعم نتنياهو أن الاحتلال منح وقف إطلاق النار فرصة لأسابيع، ووافق على مقترحات الوساطة الأميركية، لكن دون استجابة من حماس.

كما أشار إلى أن جيش الاحتلال أوصى بتصعيد الضغط العسكري لتحقيق أهداف الحرب، ومنها إعادة الأسرى، وهو ما صادق عليه بالتنسيق مع وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

من جهة أخرى، أقر نتنياهو بأنّ صواريخ أُطلقت من اليمن باتجاه بئر السبع والنقب، ملمحاً إلى تهديدات ضد إيران، لكنه امتنع عن تصعيد خطابه تجاه طهران على غرار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي اعتبر الهجمات اليمنية بمثابة هجوم إيراني.

في المقابل، أكّدت حركة حماس أنّ الاحتلال تراجع عن تنفيذ التزاماته في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، متهمة نتنياهو بإشعال الحرب مجدداً للهروب من أزماته الداخلية. كما نفت رفضها للمخطط الأميركي، مشددة على حرصها على استمرار التهدئة.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين إسرائيليين أن القصف الإسرائيلي اليوم على غزة جاء كتكتيك تفاوضي للضغط على حماس في المفاوضات.