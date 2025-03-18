"الشعبية" تدعو لمحاصرة مراكز القرار الأميركي لوقف دعم الاحتلال

وطن: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الإدارة الأمريكية، بقيادة دونالد ترامب، تتحمل مسؤولية مباشرة عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، معتبرةً أن دعمها العلني للقتل والتدمير يجعلها شريكاً أساسياً في هذه الجرائم ضد الإنسانية.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، دعت الجبهة طلاب الجامعات والنقابات والجاليات في الولايات المتحدة وأوروبا إلى النزول فوراً إلى الشوارع ومحاصرة البيت الأبيض والبنتاغون، باعتبارهما مراكز القرار الداعمة للاحتلال، وتوجيه رسالة واضحة بأن العالم لن يبقى صامتاً أمام هذه المجازر.

وشددت الجبهة على أن تصعيد الضغط الشعبي على الحكومات المتواطئة مسؤولية كل حر وشريف يرفض الظلم والإبادة، داعيةً الجماهير العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري لدعم غزة وعدم تركها وحيدة في مواجهة آلة القتل الصهيونية.

كما طالبت الشعوب باللجوء إلى كافة أشكال المقاومة السلمية، من المظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني إلى المقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني وداعميه.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن غزة ومقاومتها لن تنكسر، وأن الاحتلال وحلفاءه لن يتمكنوا من القضاء عليها، مشددةً على أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في نضاله حتى زوال الاحتلال كما زال الطغاة عبر التاريخ.