الحوثي: سنستأنف التصعيد بأعلى مستوياته وندعو لتحرك عربي وإسلامي شامل

وطن: أكّد قائد أنصار الله عبد الملك الحوثي، مساء الثلاثاء، أنّه "ما فرض الجهاد إلا لمواجهة مثل الطغيان والإجرام والمنكر الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة اليمنية ستستأنف التصعيد بأعلى مستوياته ضد الاحتلال، متوجهاً بقوله إلى الفلسطينيين: أنتم لستم وحدكم.

ورأى أنّه "لا مناص من تحمل المسؤولية في مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي له"، محذراً من أنّه "لو تمكن الإسرائيلي من تصفية القضية الفلسطينية لاتجه بإجرامه إلى بقية البلدان من دون مراعاة أحد أبداً".

وقال قائد حركة أنصار الله، إنّ "الاحتلال الإسرائيلي قام باستئناف عدوانه بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة"، مشيراً إلى أنّه "نكث باتفاق وقف العدوان وإنهاء الحصار والتجويع وسبق ذلك بأكثر من أسبوعين نكث بمنعه دخول المساعدات".

وأضاف، أنّ "استئناف الحرب جاء بمشورة أميركية"، بحيث أنّ "الإسرائيلي أباد أمس المئات من الشعب الفلسطيني ومعظمهم من الأطفال والنساء".

وأشار الحوثي، إلى أنّه "لم يبق هناك أي خطوط حمر، والاحتلال لم يراع أي اعتبار فيما يقدم عليه من إبادة جماعية وتدمير شامل وقتل فظيع".

الإسرائيلي والمرحلة الثانية

وأشار الحوثي إلى أنّه "لا يمكن لحركة حماس أن تساوم في استحقاقات المرحلة الثانية أو تقايض بها من أجل ألا يحصل حرب"، كما أنّه "لا يمكن أن تساوم في ورقة الأسرى ثم بعدها يعود الإسرائيلي إلى العدوان".

وأضاف أنّه "بكل وقاحة يحاولون الضغط على حماس لاستكمال التبادل بعيداً عن صيغة الاتفاق ومن دون الدخول في المرحلة الثانية"، مشيراً إلى أنّ "الإسرائيلي يتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية من وقف العدوان على غزة وإكمال الانسحاب من القطاع".

أين الأمة العربية والإسلامية؟

الحوثي شدد على أنّ "المسؤولية كبيرة جداً أمام ما يحدث ويجري بمرأى ومسمع من الأمة"، مشيراً إلى أنّ "الإسرائيلي مطمئن إلى أنه لن يكون هناك من الجانب العربي أي تحرك جاد ولو في الحد الأدنى من الموقف".

وسأل قائد حركة أنصار الله، "أين هو تحرك الأمة على مستوى المجالات كلها لتجاهد في سبيل الله عسكرياً، سياسياً، اقتصادياً، إعلامياً؟"، مضيفاً أنّه "أمام الدعم الغربي للعدو لماذا لا تقدم البلدان العربية والإسلامية السلاح للإخوة المجاهدين في فلسطين؟".

وأشار إلى أنّه "من المفترض أن يكون هناك تحرك إعلامي واسع لفضح العدو الإسرائيلي وإجرامه ولمساندة الشعب الفلسطيني".

كما أضاف في سياقٍ متصلّ، أنّ "العدو يستفيد اقتصادياً من تركيا ومصر والأردن والسعودية والإمارات ومن واجب هذه البلدان المقاطعة الاقتصادية"، لافتاً إلى أنّه "من الجريمة والخزي أن يكون بلد عربي على علاقة إيجابية بجهة مثل الكيان الإسرائيلي بما هو عليه من حقد وإجرام".

ومساء الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهدافها قاعدة "نيفاتيم" الجوية بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، وذلك في سياق دعمها لغزة.