القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا قاعدة "نيفاتيم" بصاروخ بالستي من نوع "فلسطين 2"

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهدافها قاعدة "نيفاتيم" الجوية بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع إنّ العملية حققت هدفها بنجاح، مؤكداً أنّ "القوات اليمنية ستوسّع أهدافها في فلسطين المحتلة خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على غزة".

كما لفت العميد سريع إلى أنّ "اليمن قيادة وشعباً وجيشاً لن يقف مكتوف الأيدي وهو يرى كل هذه المجازر بحق إخواننا في غزة".

وشدد على أنّ "القوات اليمنية ستسخّر قدراتها وإمكانياتها كافة دفاعاً ونصرة للمظلومين في فلسطين حتى تتوقف هذه الجرائم بحق أهالي قطاع غزّة".

وأشارالعميد سريع إلى أنّ القوات اليمنية ستستمر في التصدي للعدو الأميركي ومنع الملاحة الإسرائيلية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأفادت منصات إسرائيلية، في وقتٍ سابق، بوقوع إصابات في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في النقب، الأمر الذي أدّى إلى إيقاف حفل تخرج لجنود الاحتلال الإسرائيلي.