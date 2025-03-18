الدفاع المدني في غزة: أكثر من 400 شهيد في مجازر الاحتلال المستمرة

وطن: قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، اليوم الثلاثاء، إنّ هناك أكثر من 400 شهيد في حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الماضية، مضيفاً أنّ هناك ما بين 300 إلى 600 جريح قد يفقد عدد كبير منهم حياته بسبب خطورة الإصابات.

وأشار بصل، إلى أنّ "الاحتلال يرتكب، منذ فجر اليوم، مجازر بحق قطاع غزة. واستهدف، في أقل من دقيقة، 100 هدف من مدارس ومنازل للمدنيين".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنّ 174 طفلاً و89 سيدة و32 من كبار السن استُشهدوا في القصف الاسرائيلي على القطاع، فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بتجدد عمليات النزوح عن شمالي قطاع غزة، ولاسيما بيت حانون، بعد استئناف الاحتلال عدوانه، مشيراً إلى أنّ "المنظومة الصحية متهالكة في شمالي قطاع غزة، وغير قادرة على استقبال أعداد الشهداء والجرحى".

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ليل الإثنين - الثلاثاء عودة الحرب على قطاع غزة، بحيث شنّت هجوماً واسعاً على كل القطاع، طال مناطق مدنية وسكنية وخياماً النازحين والأماكن المحيطة بالمستشفيات.

وأفادت "هيئة البثّ العامّ" الإسرائيلية بأنّ الموافقة النهائية على تجدّد الحرب على قطاع غزة "جرت بالإجماع"، خلال "المشاورات الأمنية، التي جرت بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورؤساء "الشاباك" وأجهزة الأمن وكبار المسؤولين، حتّى إنّها تمت بموافقة البيت الأبيض.

وأكّد المكتب الإعلامي في غزة تعذُّر وصول عدد كبير من الشهداء إلى المستشفيات، بفعل صعوبة الوضع الإنساني الميداني، وشل قطاع المواصلات، نتيجة انعدام توافر الوقود في جميع محافظات قطاع غزة.