لأول مرة منذ يناير.. إطلاق صاروخ من اليمن على جنوبي فلسطين المحتلة

وطن: أطلق، مساء يوم الثلاثاء، صاروخ باليستي من اليمن على النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وأكد جيش الاحتلال تفعيل صفارات الإنذار في مناطق جنوب فلسطين المحتلة بفعل صاروخ أطلق من اليمن.

وهذه المرة الأولى التي يطلق فيها صواريخ من اليمن على جنوب فلسطين المحتلة منذ توقيع اتفاق إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في قطاع غزة في يناير الماضي.

وكانت جماعة "انصار الله" اليمنية، أدانت في بيان عن عن مجلسها السياسي الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة فجر اليوم والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 400 مواطن وإصابة مئات آخرين.

وأكدت الجماعة أن الشعب الفلسطيني لن يترك وحيدًا في المواجهة مشددة6 على أن اليمن سيواصل دعمه للشعب الفلسطيني وسيواجه التصعيد بالتصعيد.