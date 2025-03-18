تشييع جثمان الشهيد كاظم زواهرة في بيت تعمر شرق بيت لحم

وطن: شيعت جماهير بيت لحم، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد كاظم عيسى زواهرة الى مثواه الاخير في مقبرة بيت تعمر شرق بيت لحم.

وانطلق الموكب الجنائزي من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يُنقل إلى مسجد قرية بيت تعمر، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، ثم ووري جثمانه الثرى بمقبرة القرية.

وكان الأسير المحرر كاظم زواهرة قد استشهد اليوم، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد سلم في 27 شباط الماضي الأسير زواهرة في حالة غيبوبة، حيث جرى وقتها نقله لمستشفى الحسين بمدينة بيت جالا.

واعتقل زواهرة بعد إطلاق النار عليه بتاريخ 22/2/2024، إلى جانب استشهاد شقيقه محمد زواهرة، والشاب أحمد الوحش.