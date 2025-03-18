حزب الله يدين استئناف العدوان على غزة: الاحتلال لن ينجح في تحقيق أهدافه

وطن: دان حزب الله، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف الأطفال والنساء والمدنيين العزّل وهم نيام.

وقال حزب الله في بيانٍ له إنّ "العدوان الإسرائيلي يأتي في وقت يعاني فيه أهالي غزة من حصار خانق وتجويع قاسي، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الإنسانية والدولية".

وأضاف حزب الله أنّ "قرار حكومة نتنياهو الإرهابية بالانقلاب على وقف إطلاق النار واستئناف إشعال الحرب بشراكة كاملة مع الإدارة الأميركية وسط صمت دولي مخزي يبرز حقيقة أنّ الكيان الصهيوني والإدارة الأميركية لا يحترمان أي تعهدات واتفاقات"، مشيراً إلى أنّ "هذه الشراكة تفضح الأهداف المستمرة للولايات المتحدة في زعزعة استقرار المنطقة عبر دعم العدوان على فلسطين ولبنان وسوريا واليمن".

وشدد على أنّ العدو الصهيوني الذي عجز عن كسر إرادة المقاومة طوال 15 شهراً من الحرب الوحشية، ‏لن ينجح في تحقيق ما فشل به عبر هذا العدوان المتجدد من شطب القضية الفلسطينية العادلة أو تهجير ‏شعبها خارج أرضه، وستبقى فلسطين قضية الأمة المركزية.

وأكّد حزب الله أنّ "الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لهذه الحروب الوحشية، لن يرضخ لسياسات الاحتلال"، داعياً الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى فضح الشراكة الأميركية - الصهيونية في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب حزب الله المجتمع الدولي، خصوصاً الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الجرائم، محذراً من أن استمرار هذا العدوان يعني مزيداً من المعاناة والدمار الذي لا مبرر له.

ويأتي ذلك بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد وجرح المئات معظمهم من الأطفال والنساء.