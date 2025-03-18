"اليونيسف": الحصار الإسرائيلي يهدد حياة مليون طفل في غزة

وطن: أكد المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إدوارد بيجبيدر، أن "إسرائيل" تعرض حياة الأطفال الفلسطينيين للخطر، لإجبار حماس على قبول اقتراح، لا يتضمن وقف إطلاق نار دائماً، مشيراً إلى أن منع دخول الغذاء والماء والأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية يُعد انتهاكاً "للقانون الإنساني الدولي".

وحذّر بيجبيدر، من تأثير الحصار على بعض أكثر سكان غزة ضعفاً، أي المواليد الخُدّج والأطفال دون سن الثانية، الذين يحتاجون إلى لقاحات منقذة للحياة ومعدات طبية عالقة في شاحنات التوصيل خارج قطاع غزة منذ أسبوعين.

وأشار إلى أنّ اليونيسف تمكنت من توصيل 30 جهاز ضغط هوائي إيجابي مستمر (CPAP)، لمساعدة المواليد الخُدّج المصابين بمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة، لكن "نحو 4000 مولود جديد غير قادرين حالياً على الحصول على الرعاية الأساسية المنقذة للحياة بسبب التأثير الكبير في المرافق الطبية في قطاع غزة".

وطالب "بتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وهذا يتطلب تسهيل دخول المساعدات المنقذة للحياة، سواء كان هناك وقف لإطلاق النار أم لا"، محذراً من أن "أي تأخير إضافي في دخول المساعدات يُهدد بإبطاء أو توقف الخدمات الأساسية، وقد يُبدد سريعاً المكاسب التي تحققت للأطفال خلال وقف إطلاق النار".

كذلك، أشار إلى أنّ "الحصار الإسرائيلي ترك محطة تحلية المياه في خان يونس، من دون كهرباء، ما يسمح لها بالعمل بنسبة 13% فقط من قدرتها، وحرم مئات الآلاف من الناس من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي".

وكان بيجبيدر قد زار قطاع غزة والضفة الغربية، في مهمة استغرقت 4 أيام، عاين خلالها آثار الحصار الإسرائيلي المفروض على جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع على ما يقارب مليون طفل في الأسابيع الأخيرة، وطالب بالسماح بدخول المواد الأساسية المنقذة للحياة - المتوقفة حالياً على بُعد بضع عشرات من الكيلومترات خارج قطاع غزة - إلى القطاع.

وقال إنه شهد خلال زيارته الأخيرة إلى غزة، كيف "يعيش مليون طفل دون أبسط مقومات الحياة - مرة أخرى"، وذلك في أعقاب قرار "إسرائيل" في مطلع مارس/آذار بمنع جميع المساعدات مرة أخرى، في محاولة مزعومة للضغط على حماس لقبول خطة أميركية لإطلاق سراح الرهائن.