استشهاد الناطق باسم سرايا القدس "أبو حمزة" وعائلته في عدوان الاحتلال

وطن: استشهد ناجي أبو سيف، الناطق باسم سرايا القدس، المعروف بـ"أبو حمزة"، جراء قصف إسرائيلي استهدفه في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاده إلى جانب عدد من أفراد عائلته، وفقًا لمصادر محلية.

وأسفر القصف عن استشهاد زوجته شيماء أبو سيف (وشاح)، وشقيقه غسان ماهر أبو سيف وزوجته سارة أبو سيف (صباح)، إضافةً إلى نجلهما سيف غسان ماهر أبو سيف، كما استشهدت ديما ماهر أبو سيف.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى خلال ساعات قليلة.