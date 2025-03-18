مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من 15 ألف مواطن منذ أواخر 2023

رام الله - وطن: أفادت مؤسسات الأسرى، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 15,700 حالة اعتقال، في الفترة بين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى مطلع آذار/ مارس 2025.

وتشمل الحصيلة كلا من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر حواجز الاحتلال العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وذكرت مؤسسات الأسرى في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الاعتقالات لا تشمل قطاع غزة، حيث يقدر عدد المعتقلين بالآلاف.

وبحسب التقرير، فإن عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال تلك الفترة وصل إلى ما لا يقل عن أكثر من 1200 طفل، فيما بلغت حصيلة الاعتقال من النّساء 500 حالة، بما يشمل اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، والغزيات ممن جرى اعتقالهنّ من الضّفة الغربية.

وبلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز في صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من 170 حالة، تبقى منهم رهنّ الاعتقال 51، من بينهم صحفيتان.

وأشار تقرير مؤسسات الأسرى، إلى أن حملات الاعتقالات التي يشنها جيش الاحتلال تخللها ارتكاب جرائم وانتهاكات متصاعدة، أبرزها، عمليات التنكيل والاعتداء بالضرب المبرّح، والتهديد بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب محتويات منازل المواطنين والاستيلاء على المركبات والأموال والمصوغات الذهبية، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية تحديدًا في جنين ومخيمها ومخيمي طولكرم ونور شمس، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائنا، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعا بشرية.

ويقدر عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9500، بينهم 3405 معتقلين إداريين، و350 طفلاً، و26 أسيرة، ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة بـ"المقاتلين غير شرعيين" الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1555، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن 62 أسيرًا استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من بينهم 40 شهيدا من معتقلي غزة ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم.

وبحسب تقرير مؤسسات الأسرى، فإن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في سجون الاحتلال ومعسكراته ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم وهم رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية.

يذكر أنّ 60 أسيرًا ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم، وهم من بين 71 أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تم الإعلان عن هوياتهم.