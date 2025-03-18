بنك الاسكان يتبرع لتأهيل الساحة الخارجية للمدرسة الفاطمية في نابلس

وطن:قام بنك الاسكان ومن واقع المسؤولية الاجتماعية وضمن سياسة التعاون المشترك بين البنك والمؤسسات التعليمية، بالتبرع لتأهيل الساحة الخارجية للمدرسة الفاطمية في نابلس، وذلك ضمن رؤية البنك للمساهمة في تطوير ودعم القطاع التعليمي.

وبدورها شكرت مديرة المدرسة السيدة منال شراقه بنك الاسكان على دعمه، مشيرة بأهمية التبرع ودوره في تحسين البينة المدرسية وضمن خطة تبنتها المدرسة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن دور بنك الإسكان في تعزيز مفهوة التنمية المستدامة وروح المسؤولية في عدة مجالات، وحرصه على دعم المسيرة التعليمية بما يخدم الطلبة والهيئات التدريسية.