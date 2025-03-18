الجبهة الديمقراطية: الاحتلال لن يحقق أهدافه من خلال سفك دماء شعبنا في غزة

وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة فجر اليوم ، والتي أودت بحياة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وحمّلت الجبهة في بيان لها وصل وطن نسخه عنه "نتنياهو وحكومة الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وإفشال مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأكدت الجبهة أن الاحتلال لن ينجح في فرض شروطه عبر سفك الدماء وإشعال النار في غزة، بعدما فشل في تحقيقها بالمفاوضات.