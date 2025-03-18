البنك العربي يجدد تعاونه مع وزارة التنمية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك

وطن: جدّد البنك العربي تعاونه مع وزارة التنمية الاجتماعية للعام الخامس على التوالي، والذي يشمل التبرع بطرود غذائية يتم توزيعها على الأسر المحتاجة في شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك وحرصه على تعزيز روح التكافل المجتمعي من خلال دعم الأسر الأقل حظاً في المجتمع والمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية لها.

وبموجب هذا التعاون تم توزيع أكثر من 2,600 طرد من الطرود الغذائية من خلال مديريات وزارة التنمية الاجتماعية في 7 محافظات رئيسية هي جنين، وطولكرم، ورام الله، وبيت لحم، ويطا/ الخليل، وأريحا، ونابلس بحيث شمل كل طرد 18 صنف من الأصناف الغذائية الأساسية. كما شارك موظفو البنك العربي بنشاط تطوعي للمساعدة في تغليف وتجهيز الطرود الغذائية وذلك في إطار حرص البنك على إشراك موظفيه في الأنشطة التطوعية المختلفة وتعزيز روح العطاء والمسؤولية المجتمعية لديهم.

وإلى جانب مبادرة توزيع الطرود الغذائية، يتعاون البنك العربي كذلك مع وزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ مجموعة من المبادرات سنوياً؛ من ضمنها مبادرة توزيع الحقائب المدرسية، والبطانيات الشتوية، وغيرها من المساهمات المجتمعية التي يقدمها البنك لخدمة الأسر المحتاجة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والتي تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.