وفد مشترك من هيئة تنشيط السياحة وجمعية المستشفيات الخاصة يزور مصابي قطاع غزة في المستشفيات الأردنية

وطن: قام وفد مشترك من هيئة تنشيط السياحة وجمعية المستشفيات الخاصة بزيارة إنسانية للمصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات الخاصة الأردنية.

وشملت الزيارة عددًا من المستشفيات في عمان، حيث التقى الوفد بالمصابين وذويهم واطمأن على أوضاعهم الصحية، كما تم تقديم هدايا رمزية ودعم نفسي للمرضى وأسرهم، في لفتة تضامنية تؤكد وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم الصحية.

كما قام الوفد بجولة في المستشفيات الخاصة المستضيفة، والتي تتميز بتجهيزاتها الحديثة وكوادرها الطبية المؤهلة، حيث تقدم خدمات علاجية متطورة وفق أعلى معايير الجودة.

وائل الروسان، نائب مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية، أكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الوطنية والإنسانية التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح أن هيئة تنشيط السياحة تدعم هذه المبادرة بأعتبارها جزءًا من الدور الأردني الرائد في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمرضى القادمين من غزة، مشيرًا إلى أن المستشفيات الخاصة الأردنية تمتلك تجهيزات طبية متطورة وكوادر متميزة توفر أفضل الخدمات العلاجية.

وأضاف:"نحن في هيئة تنشيط السياحة فخورون بأن يكون الأردن وجهة طبية للمصابين وللمرضي من مختلف الدول، خاصة لأشقائنا الفلسطينيين. وهذا الدور يعكس التزامنا الإنساني ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للعلاج والاستشفاء."