بينهم اعضاء في المكتب السياسي ومسؤولين في وزارة الداخلية .. استشهاد قياديين من حركة حماس في غزة

رام الله - وطن: أكدت مصادر طبية في غزة، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد اللواء محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة؛ جراء القصف الإسرائيلي الواسع على مدينة غزة.

واكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد اللواء أبو وطفة.

وفور تجدد العدوان، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان مقتضب، إنها "تتابع التطورات الميدانية الناجمة عن سلسلة من الاستهدافات والقصف الإسرائيلي، الذي طال معظم محافظات غزة".

وكشفت مصادر محلية استشهاد بعض القياديين من حركة "حماس في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنهم أبو عبيدة الجماصي عضو المكتب السياسي في "حماس" ورئيس لجنة الطوارئ.

ولفتت المصادر ان مسؤول العمليات الداخلية في غزة العميد بهجت حسن أبو سلطان، وعضو المكتب السياسي لـ"حماس" عصام الدعاليس، بالإضافة إلى محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية استشهدوا.