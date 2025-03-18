الاحتلال يستأنف عدوانه على غزة بارتكاب المجازر .. 310 شهداء بغارات الاحتلال

وطن: استأنف الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدوانه على قطاع غزة بشن غارات جوية مكثفة تستهدف عدة مناطق في أنحاء القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وسط مناشدات من طواقم الإسعاف والمواطنين لتقديم الإسعافات الأولية وإنقاذ المصابين.

وفي أحدث حصيلة، صرحت وزارة الصحة في بيان بأن 310 أشخاص استُشهدوا جراء غارات الاحتلال المستمرة، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.

وحمّلت حركة حماس، فجر اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته "النازية"، المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الغادر على قطاع غزة وعلى المدنيين العزل والشعب الفلسطيني المحاصر، الذي يتعرض لحرب وحشية وسياسة تجويع ممنهجة.

وقالت حركة حماس في بيان، إنّ "نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول"، مطالبة الوسطاء بتحميل نتنياهو والاحتلال المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه.

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمّل مسؤوليتهما التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وكسر الحصار الظالم على قطاع غزة.

كما دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل لأخذ قرار يُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وإلزامه بالقرار 2735 الداعي لوقف العدوان والانسحاب من كامل قطاع غزة.

وأعلن مكتب بنيامين نتنياهو، فجر الثلاثاء، عن استئناف العدوان على قطاع غزة على ما يزعم أنها مواقع لحركة حماس، فيما أكدت وزارة الحرب الإسرائيلية أن العمليات العسكرية ستتصاعد تدريجيا وبقوة كبيرة خلال الساعات المقبلة.



كما ذكر أن نتنياهو ووزير الحرب ، يسرائيل كاتس، وجّها الجيش لتنفيذ ضربات مكثفة ضد حركة حماس، في حين أكد جيش الاحتلال في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام "الشاباك" صدر عنهما أنه "يستهدف بشكل واسع مواقع للحركة في القطاع، بناءً على توجيهات المستوى السياسي".

وأفادت مصادر محلية ووثقت مقاطع فيديو بأن القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين ومدارس تأوي مئات العائلات ، إضافة إلى عدد من المساجد.