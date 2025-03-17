سوريا: شهيدان و19 إصابة في غارات إسرائيلية غربي مدينة درعا

وطن: شنّت الطائرات الحربي الإسرائيلية مساء يوم الإثنين، 3 غارات على قواعد عسكرية غربي مدينة درعا.

ودوّت انفجارات عنيفة في معسكر في المدينة نتيجة الغارات، بحسب وسائل إعلام سورية.

وتوجّهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان للكشف عليه وإجلاء الجرحى والضحايا.

وأشارت وكالة "سانا"، إلى "استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 19 آخرين من جراء الغارات الإسرائيلية على محيط مدينة درعا جنوبي سوريا".

ومن مؤتمر بروسكل، يوم الإثنين، أكّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنّ "إسرائيل تنتهك اتفاقية 1974 وتتوغل داخل أراضينا بما يشكل خطراً على سيادتنا وسلامة شعبنا.