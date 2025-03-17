شرطة الاحتلال تبعد المصور الصحفي المقدسي محمد دويك عن المسجد الاقصى المبارك

وطن: سلمت شرطة الاحتلال المصور الصحفي المقدسي محمد دويك، اليوم الاثنين، قرارا بإبعاده عن المسجد الاقصى المبارك لمدة شهرين.

يشار الى أن الاحتلال اعطى 12 صحفيا فلسطينيا على الأقل، قرارات ابعاد عن المسجد الاقصى لفترات متراوحة وصلت حتى 6 اشهر، خلال وقبيل شهر رمضان المبارك، فيما يواصل اعتقال عدد من الصحفيين الفلسطينيين ويقيد عملهم ويمارس ضدهم سياسة التهديد والترهيب والابعاد والاعتقال، كان آخرهم اعتقال الصحفية المقدسية لطيفة عبد اللطيف، تحت ذرائع تتعلق بمنشورات إعلامية "تحريضية".